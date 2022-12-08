"Ничего экстраординарного": глава КМГ о застрявшей у берегов Турции казахстанской нефти

Танкер. Иллюстративное фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg / Getty Images

Глава компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с казахстанской нефтью, застрявшей у побережья Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Магзум Мирзагалиев сообщил, что прежде там был 21 танкер, из них 6 танкеров находились с нефтью ТШО ("Тенгизшевройл" - нефтедобывающее предприятие Казахстана).

"В целом, мы оцениваем, что порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение, скажем так, к Казахстану. Всего 21 - это те танкеры, которые стоят. На самом деле ничего экстраординарного там не произошло, уже вчера в Минэнерго соответствующее разъяснение давали.

Сейчас задержки составляют порядка 6 суток. Но мы исторически подняли (улучшили показатели - прим. ред.): для декабря нормальное прохождение Босфора до 14 суток", — заверил председатель правления "КазМунайГаз".

Также он добавил, что провел беседу с представителями МИД Казахстана, а также с послом нашей республики в Анкаре.

"Он тоже в этом вопросе сейчас нам помогает. И вопрос такой, как сейчас модно говорить, overcompliance определенный - в связи с тем, что турецкое правительство запрашивает подтверждение дополнительной страховки. Ну понятно, что все наши танкера и грузы застрахованы, вот и сейчас разговор между страховщиками", – резюмировал глава КМГ.

В словаре Коллинза значение слова "Overcompliance" (англ.) объясняют, как чрезмерное соблюдение определенных требований.

О каких танкерах идет речь

Во вторник издание Bloomberg сообщило о том, что танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции, потому что турецкая сторона потребовала предоставить доказательства того, что судна должным образом застрахованы.

В результате, как говорилось в статье, по меньшей мере 20 судов с 18 миллионами баррелей сырой нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы.

В пресс-службе Минэнерго прокомментировали ситуацию.

"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем – детали выясняются", — сообщили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000698-nichego-ekstraordinarnogo-glava-kmg-o-zastryavshey-u-beregov-turtsii-kazahstanskoy-nefti/