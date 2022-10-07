Маск назвал себя большим фанатом Украины
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Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался о ситуации в Украине - на этой неделе он не один раз поднимал этот вопрос. Миллиардер назвал себя "большим фанатом" этой страны.
"Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны", — написал Маск в своем официальном Twitter-аккаунте.
Эта запись в профиле бизнесмена появилась в ответ на публикацию украинского издания Kyiv Post, в которой журналисты выразили свое несогласие с предложенными ранее идеями Маска об урегулировании конфликта.
"Ситуация явно выходит из-под контроля, и похоже, что гордость и тщеславие играют огромную роль в его попытке представить себя в качестве эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты переборщил, просто остановись", — обратилось к Маску издание.
Напомним, на днях американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991671-mask-nazval-sebya-bolshim-fanatom-ukrainy/