Маск назвал себя большим фанатом Украины

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался о ситуации в Украине - на этой неделе он не один раз поднимал этот вопрос. Миллиардер назвал себя "большим фанатом" этой страны.

"Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны", — написал Маск в своем официальном .

Эта запись в профиле бизнесмена появилась в ответ на публикацию украинского издания Kyiv Post, в которой журналисты выразили свое несогласие с предложенными ранее идеями Маска об урегулировании конфликта.

"Ситуация явно выходит из-под контроля, и похоже, что гордость и тщеславие играют огромную роль в его попытке представить себя в качестве эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты переборщил, просто остановись", — обратилось к Маску издание.

Напомним, на днях американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991671-mask-nazval-sebya-bolshim-fanatom-ukrainy/