Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудят в ОДКБ в пятницу

Флаги стран ОДКБ. Иллюстративное фото: odkb-csto.org

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года, сообщается на официальном сайте региональной международной организации.

Как говорится в анонсе, 28 октября 2022 года в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой планируется обсудить результаты работы миссии организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения.

В Совет коллективной безопасности входят главы стран-участниц ОДКБ. В составе ОДКБ шесть государств – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах. 14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994606-situatsiyu-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse-obsudyat-v-odkb-v-pyatnitsu/