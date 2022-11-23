Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генсека ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов. Фото: Kazembassy.ru

Сегодня в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. На обсуждение была вынесена кандидатура нового генсека организации, который сменит Станислава Зася. Им станет Имангали Тасмагамбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за добросовестную проделанную работу.

Поскольку с начала 2023 года в ближайшие 3 года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано, если Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам", – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, что Имангали Тасмагамбетов в разные годы возглавлял правительство Казахстана, руководил Администрацией президента. Также был главой оборонного ведомства Республики Казахстан.

Кроме того, политик 10 лет проработал в должности акима двух крупнейших городов страны: четыре года он был градоначальником Алматы, еще шесть лет – акимом Астаны.

В феврале 2017 года был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ. Был освобожден от должности 18 декабря 2019 года.

В июне 2021 года Имангали Тасмагамбетов был избран в совет директоров КАМАЗа. А в мае 2022 года стал президентом Казахстанской федерации гольфа.

Отметим также, что Секретариат ОДКБ – это постоянно действующий рабочий орган Организации для осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов Организации. Такое определение приводится на официальном сайте организации.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь организации является ее высшим административным должностным лицом. Он осуществляет руководство секретариатом, а также координирует деятельность постоянно действующих рабочих органов ОДКБ.

Генеральный секретарь назначается решением Совета сроком на три года по представлению СМИД (совета министров иностранных дел) из числа граждан государств – членов.

Генсек координирует разработку и согласование проектов документов, вносимых на рассмотрение органов организации, представляет организацию в отношениях с другими государствами, не являющимися ее членами, международными организациями, средствами массовой информации и осуществляет рабочие контакты с ними.

На данный момент генеральным секретарем ОДКБ является Станислав Зась (Республика Беларусь).

Как сообщается на сайте ОДКБ, он является кандидатом военных наук. Проходил военную службу на различных должностях в Вооруженных Силах. Воинское звание – генерал-лейтенант, с января 2020 года в запасе.

С 1 января 2020 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

Награжден орденом Отечества III степени и многими медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998670-imangali-tasmagambetov-stanet-generalnym-sekretarem-odkb/