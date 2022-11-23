Тасмагамбетов будет занимать пост генсека ОДКБ три года

Имангали Тасмагамбетов. Фото: kazembassy.ru

Сегодня в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Согласно опубликованной информации, эту должность Имангали Тасмагамбетов займет 1 января 2023 года сроком на три года.

На этом посту он сменит Станислава Зася.

Напомним, что Имангали Тасмагамбетов в разные годы возглавлял правительство Казахстана, руководил Администрацией президента. Также был главой оборонного ведомства Республики Казахстан.

Кроме того, политик 10 лет проработал в должности акима двух крупнейших городов страны: четыре года он был градоначальником Алматы, еще шесть лет – акимом Астаны.

В феврале 2017 года был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ. Был освобожден от должности 18 декабря 2019 года.

В июне 2021 года Имангали Тасмагамбетов был избран в совет директоров "КАМАЗа". А в мае 2022 года стал президентом Казахстанской федерации гольфа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1998684-tasmagambetov-budet-zanimat-post-genseka-odkb-tri-goda/