Пелоси покинет пост лидера демократов в Палате представителей

Нэнси Пелоси. Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

82-летняя Нэнси Пелоси заявила, что не будет переизбираться на пост лидера демократов в новой Палате представителей. Одним из поводов для такого решения стало недавнее нападение на ее супруга Пола Пелоси.

По данным CNN, представители республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс получили большинство в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) - 218 мест из 435, в то время как демократам досталось 210 мест.

Нэнси Пелоси занимала пост спикера Палаты представителей с 2007 года. В 2010 году после победы республиканцев была лидером демократического меньшинства. Спикером Палаты снова стала в 2018 году после победы демократов в промежуточных выборах.

По информации издания, Пелоси объявила о том, что не намерена бороться за пост лидера своей партии в Палате представителей - ее возможным преемником демократы, скорее всего, изберут 52-летнего Хакима Джеффриса.

Тем временем, по сведениям CNBC, главным кандидатом на пост спикера Палаты представителей является республиканец Кевин Маккарти.

Конгресс США - двухпалатный законодательный орган. Разделен на два равноправных учреждения: Палату представителей и Сенат.

В соответствии с Конституцией США, Палата представителей США разрабатывает и принимает федеральные законы. Число представителей с правом голоса в Палате установлено законом на уровне не более 435 человек, пропорционально представляющих население 50 штатов, говорится на официальном сайте Палаты представителей.

На решение покинуть пост лидера демократов в Палате Пелоси повлияло недавнее нападение на ее мужа Пола Пелоси. Некий мужчина пробрался в ее дом в Сан-Франциско и ранил супруга. Самой Нэнси в этот момент в городе не было.

На прошлой неделе стало известно, что Пелоси в ходе промежуточных выборов была переизбрана на новый срок как конгрессвумен.

Напомним, в начале августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань для встречи с его официальными лицами. Этому воспротивились власти Китая, а США заявляли, что ожидают провокаций со стороны Пекина в ответ на ее прибытие на Тайбэй.

После того как Пелоси покинула остров, КНР объявила о масштабных военных учениях рядом с Тайванем. Последнему Китай также угрожал долгосрочными и жесткими мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997715-pelosi-pokinet-post-lidera-demokratov-v-palate-predstaviteley/