СМИ: Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен

Нэнси Пелоси. Фото: Nathan Howard / Getty Images

Спикер палаты представителей США 82-летняя Нэнси Пелоси переизбрана на новый срок как конгрессвумен. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте телеканала NBC.

Члену Демократической партии Пелоси удалось набрать 81,3% голосов в 11-м избирательном округе Калифорнии, а ее оппоненту от Республиканской партии Джону Деннису - 18,6% голосов.

В качестве члена Палаты представителей Пелоси избирается уже с 1987 года. Тогда как пост спикера занимает с начала 2019 года.

Сейчас в США завершились промежуточные выборы, на которых переизбирается Палата представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторы во многих штатах. Как свидетельствуют данные, лидирующие позиции сейчас занимает Республиканская партия.

Известно, что промежуточные выборы в американский Конгресс проходят каждые четыре года.

Напомним, недавно в дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный мужчина и ранил ее супруга.

А в начале августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань для встречи с его официальными лицами. Этому изначально противились власти Китая, а США заявляли, что ожидают провокаций со стороны Пекина в ответ на ее прибытие на Тайбэй.

А когда спикер покинула остров, КНР объявила о масштабных военных учениях рядом с Тайванем. Последнему Китай пригрозил "долгосрочными и жесткими" мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996407-smi-nensi-pelosi-pereizbrali-na-novyy-srok-kak-kongressvumen/