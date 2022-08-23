Эрдоган заявил о намерении организовать переговоры Путина и Зеленского

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Турция намерена организовать переговорный процесс между Россией и Украиной, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина, передает Anadolu.

Президент Турции во время своего выступления отметил, что их страна прилагает усилия для прекращения войны в Украине.

"Наша цель – для достижения прочного мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", – заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул важность возобновления зернового коридора. По его словам, поставки с портов Черного моря обеспечили доступ к продовольствию для 30% жителей планеты, которые являются потребителями украинского зерна.

Ранее Эрдоган заявлял, что готов внести вклад в решение конфликта между Россией и Украиной. Он пригласил Путина и Зеленского на встречу в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984404-erdogan-zayavil-o-namerenii-organizovat-peregovory-putina-i-zelenskogo/