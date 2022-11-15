Экоактивисты облили черной краской картину "Смерть и жизнь" Густава Климта (видео)

Один из активистов, обливших черной краской картину Густава Климта. Фото: twitter.com/letztegenAT

Двое экоактивистов устроили перформанс в знак протеста против использования ископаемого топлива. Один из них облил черной маслянистой жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь", другой приклеил свою руку к защитному стеклу, за которым стояло произведение искусства, передает Sky News.

Случай произошел в Вене в музее Леопольда. Оба активиста после содеянного начали выкрикивать различные лозунги. Одного из них, что облил краской картину 1915 года "Смерть и жизнь", схватил охранник. Другой в это время приклеил руку к защитному стеклу.

Оба участника перформанса являются членами активистского движения "Последнее поколение".

Картина Климта не пострадала, так как находилась под защитным стеклом.

Активисты заявили, что протестуют против бурения нефтяных и газовых скважин.

"Мы знаем об этой проблеме уже 50 лет - мы должны, наконец, действовать, иначе планета будет разрушена", - кричал один из активистов.

Это не первый раз, когда экоактивисты подобным образом пытаются привлечь внимание к проблеме глобального потепления, а также высказываются против использования ископаемого топлива.

К примеру, недавно члены того же "Последнего поколения" облили гороховым супом картину ван Гога в Риме и испачкали картофельным пюре одно из творений Клода Моне.

Активисты другого движения Just Stop Oil в середине октября в Лондоне облили томатным супом знаменитую картину ван Гога "Подсолнухи", испачкали шоколадным тортом восковую фигуру короля Карла III музее мадам Тюссо и забрызгали краской здания банка и штаб-квартиры службы разведки в британской столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997315-ekoaktivisty-oblili-chernoy-kraskoy-kartinu-smert-i-zhizn-gustava-klimta-video/