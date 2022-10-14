Знаменитую картину Ван Гога облили томатным супом в Лондоне (видео, фото)

Картину Ван Гога облили томатным супом. Кадр из видео: twitter.com/damiengayle

Эко-активистки движения Just Stop Oil, которое борется с добычей топлива, устроили акцию протеста и облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне, передает Sky News.

Две девушки в белых майках с надписью "Just Stop Oil" облили консервированным томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи", которая была написана в 1888 году.

Вскоре охрана вывела всех посетителей. На место приехали полицейские и задержали активисток за вторжение и нанесение ущерба.

Отмечается, что эта группа активистов уже в течение 14 дней устраивает демонстрации, для того, чтобы правительство остановило выдачу новых лицензий на добычу нефти и газ. В последние несколько дней активисты группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.

Тем не менее, картина не пострадала, так как находилась под защитным стеклом. Об этом РИА Новости сообщили в галерее.

"Есть незначительные повреждения рамы, однако картина (полотно – прим. ред.) не пострадала", – ответили агентству в пресс-службе галереи.

Задержание девушек, обливших картину Ван Гога. Фото: Martin Pope/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992808-znamenituyu-kartinu-van-goga-oblili-tomatnym-supom-v-londone-video-foto/