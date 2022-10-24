Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне

Экоактивисты. Кадр из видео: Twitter/Letzte Generation

Активисты движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога сена". Таким образом они пытались привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Инцидент произошел во дворце Барберини в Потсдаме, пишет DW. Экоактивисты облили картину картофельным пюре, а после этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея.

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - процитировали корреспонденты заявление одной из участниц акции.

Представитель музея заявил, что картина находится за специальным защитным стеклом. По его словам, в настоящее время эксперты изучают, был ли ей нанесен ущерб.

Напомним, ранее экоактивисты Scientist Rebellion облили томатным соком картину Ван Гога. А позже сорвали выступление Олафа Шольца во время саммита здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994112-ekoaktivisty-oblili-kartofelnym-pyure-kartinu-kloda-mone/