Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

Очередную акцию провели экоактивисты Just Stop Oil - на этот раз они бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

Они сделали это, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает британская радиостанция LBC.

Кадры из музея разлетелись в Сети. Активисты требовали остановить разработку новых месторождений нефти и газа.

На опубликованных кадрах видно, как двое протестующих снимают свои футболки, чтобы показать свою принадлежность к организации Just Stop Oil. Затем протестующие бросили торт в лицо восковой фигуры монарха.

По информации корреспондентов четыре человека были арестованы.

В прошлый раз члены британской группы климатических активистов Just Stop Oil облили краской автосалон Aston Martin и перекрыли дороги в центре Лондона.

Напомним, что ранее активисты движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога сена".

Также мы писали, что экоактивисты Scientist Rebellion облили томатным соком картину Ван Гога. А позже сорвали выступление Олафа Шольца во время саммита здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994160-ekoaktivisty-obmazali-shokoladnym-tortom-voskovuyu-figuru-karla-iii/