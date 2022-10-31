Экоактивисты забрызгали краской здания банка и штаб-квартиры службы разведки в Лондоне (фото, видео)
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Экоактивисты из движения Just Stop Oil вновь провели акцию - на этот раз они забрызгали краской несколько зданий в правительственном районе Лондона.
Выступающие против добычи нефти и газа забрызгали оранжевой краской здания МВД Великобритании, Банка Англии, штаб-квартиры службы разведки MI5 и новостной офис, пишет Daily Mаil.
По словам экоактивистов, эти здания представляют столпы, на которых держится и укрепляется мощь нефтяной экономики.
Инцидент произошел в Вестминстере. В Сети появились видеоролики, на которых активисты закрашивают административные здания в британской столице с помощью распылительных баллонов.
По данным издания, один из протестующих ввязался в конфликт с прохожим, который попытался отобрать у него распылитель.
Сообщается, что 6 человек были арестованы.
По информации корреспондентов, экоактивисты данной группы уже 31 день проводят различные акции , призывая правительство остановить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.
Напомним, на прошлой неделе активисты Just Stop Oil обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III, а до этого облили краской автосалон Aston Martin и перекрыли дороги в центре Лондона.
Кроме того, подобные акции протеста проводят и другие группы экоактивистов, например, в Германии активисты движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога сена".
А до этого члены группы Scientist Rebellion сорвали речь канцлера Олафа Шольца в Берлине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995104-ekoaktivisty-zabryzgali-kraskoy-zdaniya-banka-i-shtab-kvartiry-sluzhby-razvedki-v-londone-foto-video/