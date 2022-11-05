Экоактивисты облили гороховым супом картину ван Гога (видео)

Экоактивисты возле картины. Фото: Stringer / Ansa / AFP / Getty Images

Четыре экоактивистки из группы "Последнее поколение" (Ultima Generazione) облили гороховым супом одну из известных картин художника Винсента ван Гога "Сеятель", передает Metro.

После содеянного активистки приклеили свои руки к стене, на которой висело произведение искусства. Одновременно с этим они выкрикивали лозунги в знак протеста против глобального потепления и использования человечеством ископаемых видов топлива.

Картина, как сообщается, не пострадала, так как находилась под защитным стеклом. Случай произошел в центре Рима, во дворце "Палаццо Бонапарте". "Сеятеля" – ту самую картину – временно одолжили у нидерландского музея Креллер-Мюллер для выставки.

Отметим, что это не первый подобный случай, произошедший в Европе.

В середине октября в Лондоне другую знаменитую картину ван Гога активистки движения Just Stop Oil облили томатным супом.

Затем участники этого же движения испачкали шоколадным тортом восковую фигуру короля Карла III в лондонском музее мадам Тюссо в Лондоне и забрызгали краской здания банка и штаб-квартиры службы разведки в британской столице.

Также члены того же "Последнего поколения" облили картофельным пюре картину Клода Моне.

Ни в одном случае объекты произведения искусства не пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995856-ekoaktivisty-oblili-gorohovym-supom-kartinu-van-goga/