Евросоюз планирует обучить 15 тыс. солдат ВСУ в качестве помощи Украине

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

ЕС официально объявил о начале вспомогательной миссии для помощи Украине, которая будет заключаться в обучении украинских военных и повышении военного потенциала страны. Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета.

"Сегодня (15 ноября 2022 года – прим. ред.) Совет запускает миссию военной помощи Европейского союза Украине, чтобы и дальше поддерживать страну в условиях продолжающейся войны", – говорится в заявлении.

Отмечается, что миссия официально была создана 17 октября 2022 года. Ее целью является повышение военного потенциала ВСУ.

В заявлении Евросовета подчеркивается, что в рамках миссии будет проводиться индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка до 15 тыс. военнослужащих ВСУ в нескольких точках на территории государств-членов ЕС.

Командующим миссией был назначен глава Управления военного планирования и поведения ЕС вице-адмирал Эрве Блежан.

"Кроме того, Совет одобрил меру помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) на сумму 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ с помощью миссии в Украине", – добавили представители ЕС.

Отмечается, что эта помощь рассчитана на 24 месяца и будет предоставлена в дополнение к предыдущей военной помощи для Украины, которая была предоставлена в рамках Европейского фонда мира в объеме 3,1 млрд евро.

Европейский фонд мира (EPF) был создан 22 марта 2021 года, об этом сообщается на новостном портале EU Neighbours East. Цель EPF – повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность.

"Благодаря фонду ЕС сможет лучше помогать странам-партнерам, поддерживать их мирные операции или повышать возможности их вооруженных сил для обеспечения безопасности на территориях государств", – говорится в сообщении.

Отметим, что, начиная с 24 февраля, с момента вторжения России, США, Евросоюз и некоторые другие страны активно помогают Украине.

Так, в середине октября стало известно, что американский президент Джо Байден выделил новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и сообщила, что ЕС выделил 150 млн евро на помощь внутренне перемещенным гражданам Украины в поисках жилья.

Кроме того, ранее сообщалось, что страны G7 пообещали предоставить Украине помощь на 24 млрд долларов.

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20, где назвал 10 условий для завершения войны в его стране.

Позже слова Зеленского прокомментировали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также один из российских сенаторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997305-evrosoyuz-planiruet-obuchit-15-tys-soldat-vsu-v-kachestve-pomoschi-ukraine/