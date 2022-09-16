Глава ЕК заявила, что процесс вступления Украины в ЕС "идет по плану"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в третий раз с начала войны прибыла в Киев для встречи с президентом Зеленским и другими высокопоставленными лицами Украины. Фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в ЕС идет по плану.

"Процесс вступления Украины в ЕС идет по плану. Тем временем мы углубляем сотрудничество ЕС и Украины. Поддерживаем быстрое восстановление, подготовку к зиме и планирование реконструкции <...> От торговли электроэнергией, бесплатного роуминга до приостановки тарифов, мы приближаем Украину к единому рынку ЕС", - пишет фон дер Ляйен в Twitter.

Она также сообщила, что ЕС выделил 150 млн евро на помощь внутренне перемещенным гражданам Украины в поисках жилья.

"И мы готовим важный конгресс по восстановлению с немецким председательством в G7 в октябре", - сообщила глава ЕК.

Зеленский, в свою очередь, сообщил в Telegram, что имя Урсулы фон дер Ляйен было выгравировано на Аллее храбрых в Киеве. Там же выгравированы имена государственных деятелей Великобритании, Польши, Латвии и Чехии.

"С самого начала полномасштабной войны России против Украины руководство Урсулы фон дер Ляйен сыграло ключевую роль во всесторонней поддержке нашей страны со стороны Европейского Союза, в защите суверенитета и территориальной целостности и общих европейских ценностей", - пишет Зеленский.

Напомним, в конце июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988098-glava-ek-zayavila-chto-protsess-vstupleniya-ukrainy-v-es-idet-po-planu/