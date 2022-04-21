Страны G7 пообещали предоставить Украине помощь на 24 млрд долларов

Фумио Кисида, Джо Байден и Олаф Шольц. Фото: Kyodo News via Getty Images

Страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Германия, Япония, Франция, Канада и Италия) окажут Украине дополнительную финансовую помощь на сумму 24 млрд долларов в этом году. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7.

"Основываясь на заявлении министров финансов G7 от 14 февраля 2022 года, совместно с международным сообществом мы предоставили и пообещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую 24 млрд долларов в 2022 году и после него", – говорится в заявлении "Большой семерки".

Участники встречи отметили, что данная помощь будет оказана "в дополнение" к финансовой поддержке, предоставленной Украине с 2014 по 2021 годы, в размере более 60 млрд долларов.

Ранее стало известно, что ЕС планирует создать специальный трастовый фонд для финансирования процесса восстановления Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966100-strany-g7-poobeschali-predostavit-ukraine-pomosch-na-24-mlrd-dollarov/