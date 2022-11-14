Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 на Бали

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин провели сегодня встречу на Бали на полях саммита G20, передает CNN.

Сообщается, что это первая личная встреча Байдена и Си с тех пор, как первый стал президентом США в 2020 году. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга рукопожатием и улыбались, стоя перед флагами США и Китая.

Во время встречи двух делегаций Байден и Си, как сообщается, не были в масках. А все остальные участники двух делегаций их надели.

"Как лидеры наших двух стран, мы несем ответственность, на мой взгляд, за то, чтобы показать, что Китай и США могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции в нечто близкое к конфликту и найти пути совместной работы над неотложными глобальными проблемами, требующими нашего взаимного сотрудничества", - цитирует слова президента США CNN.

Делегации США и Китая на полях саммита G20. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

К слову, в конце октября стало известно, что Си Цзиньпина переизбрали на третий срок в качестве главы Компартии Китая.

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" пройдет на индонезийском Бали 15-16 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что выступит на саммите G20. В то время как присутствие российского президента Владимира Путина не планируется на мероприятии даже в онлайн формате. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997098-bayden-i-si-tszinpin-vstretilis-na-sammite-g20-na-bali/