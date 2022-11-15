Саммит G20 начался на Бали. Украина и ядерное оружие стали одними из главных тем

Президент США Джо Байден и президент Индонезии Джоко Видодо перед началом G20. Фото: Sigid Kurniawan / Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Сегодня на Бали открылся саммит G20. На открытии саммита президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны к единству и заявил, что собравшиеся лидеры не должны позволить миру впасть в состояние войны, передает

Сообщается, что по итогам саммита будет выпущено совместное коммюнике, в котором большинство членов G20, как ожидается, осудят войну в Украине.

По мнению лидеров, эта война вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, передает Financial Times со ссылкой на полученный проект коммюнике.

Кроме того, в проекте документа говорится о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.

"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное разрешение конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог являются жизненно важными. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на саммите не будет. Он также не выступит на мероприятии в формате онлайн. Вместо него российскую делегацию возглавил глава МИД Лавров, уже прибывший на саммит, передает РИА Новости.

Тем временем сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с речью на саммите. Он заявил, что пришло время положить конец войне в Украине, передает The Guardian.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда войну России нужно и можно остановить", - сказал он.

Напомним, что Украина не является членом G20, но Зеленский все равно был приглашен на мероприятие президентом Индонезии Джоко Видодо.

Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Также мы писали, что вчера Байден и лидер КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита на Бали. Они обсудили войну в Украине и тему ядерного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997176-sammit-g20-nachalsya-na-bali-ukraina-i-yadernoe-oruzhie-stali-odnimi-iz-glavnyh-tem/