Саммит G20 начался на Бали. Украина и ядерное оружие стали одними из главных тем
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Сегодня на Бали открылся саммит G20. На открытии саммита президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны к единству и заявил, что собравшиеся лидеры не должны позволить миру впасть в состояние войны, передает The Guardian.
Сообщается, что по итогам саммита будет выпущено совместное коммюнике, в котором большинство членов G20, как ожидается, осудят войну в Украине.
По мнению лидеров, эта война вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, передает Financial Times со ссылкой на полученный проект коммюнике.
Кроме того, в проекте документа говорится о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.
"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное разрешение конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог являются жизненно важными. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.
Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на саммите не будет. Он также не выступит на мероприятии в формате онлайн. Вместо него российскую делегацию возглавил глава МИД Лавров, уже прибывший на саммит, передает РИА Новости.
Тем временем сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с речью на саммите. Он заявил, что пришло время положить конец войне в Украине, передает The Guardian.
"Я убежден, что сейчас настало время, когда войну России нужно и можно остановить", - сказал он.
Напомним, что Украина не является членом G20, но Зеленский все равно был приглашен на мероприятие президентом Индонезии Джоко Видодо.
Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз.
Также мы писали, что вчера Байден и лидер КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита на Бали. Они обсудили войну в Украине и тему ядерного оружия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997176-sammit-g20-nachalsya-na-bali-ukraina-i-yadernoe-oruzhie-stali-odnimi-iz-glavnyh-tem/