Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России

Город Буча в Украине. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного со стороны России, одобрили в Генассамблее ООН. За проект проголосовали 94 государства, сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

"Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершенные ею в ходе "агрессии", а также обязана возместить причиненный ею ущерб.

С этой целью в документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств "ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации...", - говорится в сообщении ООН.

За принятие документа проголосовали 94 государства, против - 14. Еще 74 государства, в том числе и Казахстан, воздержались от голосования.

Авторы проекта ссылаются на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи, в которых делегаты требуют остановить агрессию против Украины, осуждают гуманитарные последствия вторжения и подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Между тем постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

"Страны Запада никогда не рассматривали "репарации" в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния. Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда "репарации" приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства", - заявил российский дипломат.

Напомним, вчера президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на Бали обсудили ситуацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997161-genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-po-reparatsiyam-ukraine-ot-rossii/