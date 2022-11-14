Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине и тему ядерного оружия

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на Бали (Индонезия) на полях саммита "Большой двадцатки" высказали позиции стран касательно применения ядерного оружия.

В заявлении на официальном сайте Белого дома говорится, что в разговоре затрагивалась тема российско-украинского конфликта, а также угрозы России применить ядерное оружие.

"Джо Байден и Си Цзиньпин подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", – заявили в Белом доме.

Затронуто было и "провокационное" поведение Северной Кореи. Байден отметил, что "все члены международного сообщества заинтересованы в поощрении КНДР к ответственным действиям".

РБК со ссылкой на китайские СМИ пишет, что в ходе встречи председатель КНР выразил приверженность Пекина мирному разрешению конфликта на Украине и переговорам между Киевом и Москвой, а также между США, НАТО, ЕС и Россией.

Коммерсантъ, ссылаясь на заявление МИД КНР, отмечает, что Си Цзиньпин по-прежнему придерживается позиции непризнания независимости Тайваня.

"Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. Есть надежда, что США подтвердят свои слова делами и будут придерживаться политики единого Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике", – цитирует издание главу КНР.

Отметим, что это первая личная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина с тех пор, как первый стал президентом США.

О том, как лидеры поприветствовали друг друга, мы рассказывали здесь.

15-16 ноября на Бали пройдет семнадцатый саммит G20. G20 (Группа 20) или, как ее называют, "Большая двадцатка" – это неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны мира.

Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Такая информация приводится на официальном сайте группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997145-bayden-i-si-tszinpin-obsudili-voynu-v-ukraine-i-temu-yadernogo-oruzhiya/