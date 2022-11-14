Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в рядах вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

Данный указ вводит изменения в порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами России и имеющими иностранное гражданство.

"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных силах Российской Федерации...", – говорится в документе.

Согласно указу, прохождение военной службы осуществляется "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное право гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, <…> в добровольном порядке (по контракту) и по контракту в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях".

Однако в документе уточняется, что контракт не может быть заключен с иностранным гражданином, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание, предварительное следствие либо уголовное дело, а также если у этого гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления или находящимся под административным наказанием за употребление наркотических средств.

Напомним, в конце октября Министерство обороны России заявило, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

Позднее эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров. Призыву подлежали 300 тыс. человек, в первую очередь – имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997139-putin-razreshil-inostrantsam-sluzhit-v-rossiyskoy-armii/