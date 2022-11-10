Швеция заявила, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"

Утечка на газопроводе. Архивное фото (29.09.22): Swedish Coast Guard / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм на данное время пока не знает, кто в ответе за взрывы на "Северных потоках", передает РИА Новости.

"На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность", – заявил он по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине.

По его словам, в данное время прокуратура и служба разведки исходят из того, что инцидент является диверсией.

Напомним, 26 сентября были обнаружены три первые утечки на газопроводе "Северный поток". Тогда стало известно, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В газопроводе обнаружили дыру, из-за которой и произошла утечка газа.

Через три дня береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на трубопроводе.

Три страны – Германия, Дания и Швеция – приступили к расследованию происшествия. При этом европейские и российские власти не исключили возможность диверсии.

Позднее представители немецкого МВД заявили, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте инцидента с газопроводом "Северный поток", собранные данные направят следственной группе.

Как заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссин, взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Однако в правительстве Германии считают, что обе нитки "Северного-потока-2" пострадали после взрывов в сентябре, поэтому они непригодны для прокачки топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996654-shvetsiya-zayavila-chto-ne-znaet-kto-podorval-severnye-potoki/