Голосование на выборах в конгресс США завершилось: лидируют республиканцы

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В США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирается Палата представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторы во многих штатах. На данный момент лидирующие позиции занимает республиканская партия.

По данным издания The Guardian, из 435 мест в Палате представителей США определились 359. 166 из них ушло Демократической партии, а 195 – республиканцам. Чтобы выиграть гонку, одной из партий нужно набрать 218 голосов.

В Сенате с перевесом в 1 голос лидируют демократы. У них 48 голосов, у Республиканской партии – 47. Для победы необходимо набрать минимум 51 голос.

Как отмечает Deutsche Welle, на выборах губернаторов различных штатов США пока 21 место за демократами и 24 – за республиканцами. Однако пока были подсчитаны не все голоса.

Напомним, что действующий президент США Джо Байден является членом Демократической партии, а вот экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп – республиканец.

Ранее Байден прокомментировал лидирующие позиции Республиканской партии.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для подписания вето", – сказал он. Слова президента США приводит CNN.

Отмечается, что после двух лет контроля демократов над Конгрессом смена руководства в Палате представителей или Сенате выведет президентство Байдена в новую фазу.

Как пишет издание, сам Байден излучал оптимизм в последние дни предвыборной кампании, но реальность такова, что для демократов их правление большинством в Конгрессе может скоро закончиться.

Промежуточные выборы в США. Скриншот: theguardian.com

Ранее мы объясняли, кого выбирают на промежуточных выборах в США, кто может победить и на что это повлияет.

Сами выборы начались вчера, 8 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996405-golosovanie-na-vyborah-v-kongress-ssha-zavershilos-lidiruyut-respublikantsy/