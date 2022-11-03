Трамп подал иск против генпрокурора одного из штатов

Дональд Трамп. Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Дональд Трамп подал иск против генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Экс-президент США утверждает, что она злоупотребила своими полномочиями и начала против него "войну запугивания и преследования", передает Axios.

Бывший американский президент подал иск в суд города Палм-Бич в штате Флорида. Как пишет издание, Трамп намерен таким образом помешать Джеймс получить необходимые документы, принадлежащие его компании Trump Organization, против которой ведется уголовный процесс о финансовых махинациях.

В иске Трампа говорится, что у генпрокурора штата Нью-Йорк нет на это полномочий, потому что эти вопросы регулируются законодательством Флориды.

Адвокаты экс-президента США утверждают, что Джеймс развязала "войну по запугиванию и преследованию" Трампа, его семьи и деловых интересов "с целью уничтожить его лично, финансово и политически".

Представитель офиса генпрокурора Нью-Йорка сообщил изданию, что две предыдущие попытки Трампа остановить их усилия по расследованию были отклонены.

"Мы подали в суд на Дональда Трампа, потому что он совершил крупномасштабное финансовое мошенничество. Этот факт не изменился, как и наша решимость гарантировать, что, каким бы влиятельным или политическим ни был человек, никто не может быть выше закона", – говорится в заявлении.

Подробнее о деле против Trump Organization

В июле прошлого года прокуратура Нью-Йорка обвинила Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет. Им было предъявлено обвинение в сговоре, мошенничестве с уплатой налогов и фальсификации деловой документации. Вайссельбергу также предъявили обвинение в хищении в особо крупных размерах и предоставлении фальшивых документов.

В январе этого года следователи из США обнаружили доказательства мошенничества со стороны компаний Трампа. По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, стоимость шести объектов, которые принадлежат Трампу, была неверно указана для кредиторов, страховщиков и Налоговой службы. Семья экс-президента США использовала некорректные оценки активов, чтобы получать кредиты и налоговые льготы.

В феврале Верховный суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и двое его старших детей должны дать показания по расследованию в отношении деловой практики их семьи. Им тогда дали 21 день для того, чтобы они явились в суд.

В мае нью-йоркский суд оштрафовал Трампа на 110 тыс. долларов за отказ предоставить запрошенные судебным органом документы. Кроме того, суд потребовал изучить практику уничтожения документации в Trump Organization и провести проверки пяти ящиков, которые находились в хранилище за пределами офиса Трампа.

Уже в августе бывший президент США отказался давать показания в генеральной прокуроре Нью-Йорка в рамках расследования дела о финансовых махинациях его компании. Он сослался на Пятую поправку к конституции США, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя. Трамп подчеркнул, что преследование со стороны властей и СМИ не оставило ему "никакого выбора", кроме как молчать. Он также обвинил генпрокурора в "величайшей охоте на ведьм в истории" страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995576-tramp-podal-isk-protiv-genprokurora-odnogo-iz-shtatov/