Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний в рамках расследования в отношении его семьи
Верховный суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и двое его старших детей должны дать показания по расследованию в отношении деловой практики их семьи, передает ABC News.
По словам генерального прокурора штата Нью-Йорк Артура Энгорона, аргументы, выдвинутые Дональдом Трампом и его детьми Дональдом-младшим и Иванкой, "не соответствуют действительности". Тройка попыталась воспрепятствовать повестке в суд для дачи свидетельских показаний.
Энгорон дал им 21 день для того, чтобы они явились в суд.
Семья Трампа утверждала, что повестка генпрокуратуры является неуместной, так как одновременно с этим окружной прокуратурой Манхэттена проводится отдельное уголовное расследование.
Ранее прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что стоимость шести объектов, принадлежащих Трампу и его семье, была неверно указана для кредиторов, страховщиков и Налоговой службы.
Семья экс-президента США использовала некорректные оценки активов, чтобы получать кредиты и налоговые льготы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956752-trampa-obyazali-yavitsya-v-sud-dlya-dachi-pokazaniy-v-ramkah-rassledovaniya-v-otnoshenii-ego-semi/