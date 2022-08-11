Трамп отказался давать показания по делу о своей компании

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп отказался давать показания в генеральной прокуроре Нью-Йорка в рамках расследования дела о финансовых махинациях его компании, передает The New York Times.

Трамп сослался на Пятую поправку к конституции США, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя.

Как пишет издание, экс-президент США в течение нескольких часов, отвечая на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, твердил один и тот же ответ. Он также обвинил генпрокурора в "величайшей охоте на ведьм в истории" страны.

"Однажды я спросил: "Если вы невиновны, почему вы пользуетесь Пятой поправкой?" Теперь я знаю ответ", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что преследование со стороны властей и СМИ не оставило ему "никакого выбора", кроме как молчать.

Ранее Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа. Как утверждают источники, причиной обыска послужили секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982707-tramp-otkazalsya-davat-pokazaniya-po-delu-o-svoey-kompanii/