Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на 110 тыс. долларов

Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Нью-йоркский суд оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на 110 тыс. долларов (48,5 млн тенге) за отказ предоставить запрошенные судебным органом документы, передает CNN.

Отмечается, что судья Артур Энгорон отменил решение в отношении Трампа о неуважении к суду при соблюдении определенных условий и обязал его выплатить штраф на сумму 110 тыс. долларов.

Бывший американский президент был оштрафован за отказ предоставить запрошенные судом документы. Кроме того, суд потребовал до 20 мая изучить практику уничтожения документации в Trump Organization и провести проверки пяти ящиков, которые находились в хранилище за пределами офиса Трампа. В противном случае судья восстановит решение о неуважении к суду.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его аккаунт могут разблокировать после покупки соцсети Илоном Маском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968914-sud-nyu-yorka-oshtrafoval-trampa-na-110-tys-dollarov/