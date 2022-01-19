Трампа и его семью уличили в мошенничестве

Дональд Трамп. Фото: Tom Pennington/Getty Images

Следователи из США обнаружили доказательства мошенничества со стороны компаний Трампа, передает The New York Times.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, стоимость шести объектов, которые принадлежат Трампу, была неверно указана для кредиторов, страховщиков и Налоговой службы.

Трампом и его семьей были использованы некорректные оценки активов, чтобы получать кредиты и налоговые льготы.

"Мы обнаружили существенные доказательства того, что Дональд Дж. Трамп и организация Трампа ложно и мошеннически оценили несколько активов и представили эту стоимость финансовым учреждениям в ложном свете для получения экономической выгоды", - говорится в заявлении Джеймс.

В связи с этим, генпрокурор Нью-Йорка потребовала от бывшего президента США, его детей Иванки и Дональда явиться в суд для дачи показаний.

Сторона Трампа, в свою очередь, заявила, что расследование Джеймс является политически мотивированным. Вдобавок его адвокаты привели доказательства ее публичных нападок на экс-президента США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951931-trampa-i-ego-semyu-ulichili-v-moshennichestve/