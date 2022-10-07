Азербайджан счел возможным подписание мирного договора с Арменией до конца года

Флаги Армении и Азербайджана. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели встречу в Праге. Страны подтвердили, что признают территориальную целостность друг друга. Также глава Азербайджана отметил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Заявление по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева было опубликовано на официальном сайте главы армянского правительства.

Отмечается, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых "обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга".

Они подтвердили также, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.

"Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться.

Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов", – говорится в сообщении.

Также, как сообщает Интерфакс, в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев заявил, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

"Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", – отметил он.

Вчера сообщалось, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг, 6 октября, в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991602-azerbaydzhan-schel-vozmozhnym-podpisanie-mirnogo-dogovora-s-armeniey-do-kontsa-goda/