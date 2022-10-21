Илон Маск заявил, что ждущие отставки Путина "заблуждаются"

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил в мнение, что с уходом Владимира Путина с поста президента политический курс России не изменится.

"Те, кто хочет отставки Путина, заблуждаются: мол, тот, кто придет ему на смену, будет более благосклонен к миру или западной философии. Но я думаю, что это маловероятно: Кремль не олимпиада славных парней", — пишет Маск.

Ранее бизнесмен колко ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который пошутил про отставку премьера Британии Лиз Трасс.

Тем временем издание Bloomberg узнало, что в Белом доме могут подвергнуть проверке нацбезопасности предприятия Илона Маска из-за его недавнего заявления о прекращении поддержки спутников Starlink в Украине.

Наряду с этим официальные лица США посчитали "все более дружественной его позицию по отношению к России".

Ранее Маск опроверг слухи о недавних переговорах с Путиным перед написанием твита о возможном исходе войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993780-ilon-mask-zayavil-chto-zhduschie-otstavki-putina-zabluzhdayutsya/