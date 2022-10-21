Маск ответил на шутку Медведева про отставку Трасс

Илон Маск. Иллюстративное фото: Michael Gonzalez / Getty Images

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал в Twitter на шутку зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на отставку Трасс, написав на своей странице в короткое сообщение.

"Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю латук", – говорится в его публикации.

Незадолго до отставки Трасс британские букмекеры предложили сделать ставку на то, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – за это время разлагается салат-латук.

Издание Daily Star запустило видеотрансляцию, чтобы следить за "гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, однако уже через шесть дней премьер подала в отставку.

Илон Маск оценил шутку российского политика.

"Довольно хороший троллинг, если быть честным", – написал он.

А затем он добавил под постом Медведева: "Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?"

Бахмут – это город в Донецкой области, неподалеку от которого идут боевые действия.

"Увидимся в Москве на День Победы", – написал Медведев в ответ Маску.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила покинуть свой пост. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993787-mask-otvetil-na-shutku-medvedeva-pro-otstavku-trass/