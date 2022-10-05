Путин поручил принять Запорожскую АЭС в собственность России

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил принять Запорожскую АЭС, расположенную на территории оккупированного украинского города Энергодар, в федеральную собственность РФ.

Соответствующий указ российского президента был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 5 октября.

"Правительству РФ: обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности;

Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в документе.

Напомним, 30 сентября Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Херсонской области, а также и Запорожской области, где и расположена атомная электростанция, которая периодически подвергается обстрелам.

В начале сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призывал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991281-putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-sobstvennost-rossii/