Польша и Германия заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации

Флаги России и Украины. Иллюстративное фото: 3dmitry/Getty Images

Министры иностранных дел Польши и Германии согласились, что Россия должна выплатить военные репарации и компенсации Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в Варшаве прошла встреча главы МИД Польши Збигнева Рау с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Представители двух стран, которые сами находятся в споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине.

"Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций", – заявил министр иностранных дел Польши.

При этом, в понедельник министр иностранных дел Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.

Бербок во вторник заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991048-polsha-i-germaniya-zayavili-chto-rossiya-dolzhna-vyplatit-ukraine-reparatsii/