Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию, а также отложил демобилизацию. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Указ, отменяющий запланированную осеннюю призывную кампанию, а также демобилизацию военнослужащих срочной службы, Владимир Зеленский подписал вчера, 30 сентября.

Документом отменяется осенний призыв в вооруженные силы Украины. Кроме того, откладывается демобилизация военных срочной службы. Призванные в армию в прошлом году, чей срок службы истекал в октябре-декабре, пока не смогут уйти в запас.

В документе уточняется, что военнослужащие ВСУ, которые полностью отслужили установленный срок службы, уволят в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Отметим, что призыв срочников в Украине отменяется не первый раз с февраля. В апреле Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в 2022 году, а также о переносе демобилизации отслуживших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990590-zelenskiy-otmenil-osenniy-prizyv-i-demobilizatsiyu-srochnikov-v-ukraine/