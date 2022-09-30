ООН заявила о невозможности принять итоги референдумов России в Украине

Антониу Гутерриш. Фото: Franck Robichon - Pool/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности принять итоги референдумов России на оккупированных территориях Украины. Российское постпредство ответило на его заявление.

Генсек ООН напомнил, что подобные действия, демонстрируемые Россией, являются нарушением Устава ООН и международного права, передает официальный сайт ООН.

"Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерриш.

Итоги так называемых референдумов на оккупированных территориях другой страны во время войны не могут быть подлинным выражением народной воли, говорит генсек.

Постпредство России при ООН ответило на высказывание Гутерриша. Дипломаты обратили внимание на статью 97 Устава ООН, определяющей генсека как "главного административного должностного лица Организации".

"Административные функции не дают Генеральному секретарю права делать политические заявления от имени ООН в целом - поскольку она принадлежит ее государствам-членам - и тем более единолично давать толкование норм Устава и документов Генеральной Ассамблеи", - гласит сообщение на сайте постпредства России при ООН.

Еще российские дипломаты указали на статью 100 Устава ООН. В ней говорится, что генсек и секретариат организации должны всегда действовать "беспристрастно".

Тем временем Путин уже подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990339-oon-zayavila-o-nevozmozhnosti-prinyat-itogi-referendumov-rossii-v-ukraine/