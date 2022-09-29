Отца пятерых детей осудили в Атырауской области за видео о январских событиях

Беспорядки в Атырау. Кадр из видео: ДП Атырауской области

В Атырауской области вынесли приговор отцу пятерых детей, который предстал перед судом из-за видео о январских событиях. Подробности уголовного дела озвучиваются на официальном сайте областного суда.

Дело рассматривалось в Макатском районном суде. Мужчину обвиняли в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства, с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникации (п.3 ч.2 ст.274 УК).

Судом установлено, что многодетный отец снял на свой телефон видео, содержащее заведомо ложную информацию о январских событиях, и распространил ролик в YouTube.

При этом сам подсудимый просил вынести оправдательный приговор. Однако его вина была доказана.

"Суд при назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств учел наличие на иждивении подсудимого пятерых несовершеннолетних детей", - отметили в Атырауском областном суде.

В итоге мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также его привлекли к принудительному труду на 100 часов в год.

Судебный вердикт пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990222-ottsa-pyateryh-detey-osudili-v-atyrauskoy-oblasti-za-video-o-yanvarskih-sobytiyah/