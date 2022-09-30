Путин: СССР уже нет - прошлого не вернуть, но мы к этому и не стремимся

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Георгиевском зале Кремля заявил, что последние советские руководители развалили СССР, но сейчас Россия не стремится вернуть Советский Союз.

По словам Путина, последние советские руководители развалили СССР, "поставили народ перед фактом, не понимая последствий". Он отметил, что решение, принятое в 1991 году, не было основано на мнении жителей Советского Союза, "их не спросили и разорвали по живому все связи".

Российский лидер отметил, что Россия не стремится к возрождению СССР.

"Советского Союза нет, его уже не вернуть, России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся", – сказал президент России.

Ранее президент России ранее подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путиным будет подписано четыре документа.

Референдумы в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990532-putin-sssr-uzhe-net-proshlogo-ne-vernut-no-my-k-etomu-i-ne-stremimsya/