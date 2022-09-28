Глава Минобороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на своей странице в заявил, что считает инцидент с утечкой газа на газопроводе "Северный поток" диверсией. Он призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.

"Взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море – это диверсия. Диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО", – говорится в публикации.

Пабрикс считает, что настал момент, когда необходимо тесное сотрудничество между ЕС и союзниками по НАТО в расследовании инцидента и защите критически важной инфраструктуры.

Напомним, СМИ сообщили, что поставки российского газа по "Северному потоку" полностью остановлены. Диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не исключается возможность диверсии на "Северном потоке", которая привела к ЧП.

Тем временем власти Дании и Германии пытаются установить причину ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" – здесь было обнаружено сразу три повреждения.

Полиция Швеции также начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989929-glava-minoborony-latvii-nazval-chp-na-severnom-potoke-diversiey/