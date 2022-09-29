Названа дата переговоров Эрдогана и Путина по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 29 сентября у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает РБК со ссылкой на CNN Türk.

Перед этим 28 сентября у Эрдогана состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Референдум в четырех городах [самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области] приносит неприятности. Я бы хотел, чтобы такого референдума не было, мы могли решить все это дипломатическим путем, они могли. <...> Я хотел бы завтра подробно обсудить эти вопросы с Путиным", - заявил турецкий лидер.

Ранее Турция заявляла, что не признает итоги референдумов России на оккупированных украинских территориях.

Также Эрдоган утверждал о возможном намерении Путина завершить войну в Украине и не раз предлагал президентам Украины и России организовать переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990146-nazvana-data-peregovorov-erdogana-i-putina-po-ukraine/