Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием из-за исходящих от нее угроз, передает "Украинская Правда" со ссылкой на его выступление на СБ ООН.

"Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку не способна гарантировать безопасность мира даже от угроз применения ядерного оружия", - сказал украинский лидер.

Также Зеленский призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, исключить страну из всех международных организаций и ввести дополнительные жесткие санкции.

Президент Украины потребовал предоставить им гарантии коллективной безопасности и финансовую и оборонную помощь.

Тем временем 27 сентября в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. В Кремле заявили, что готовы к имплементации их итогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989999-zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-ne-imeet-prava-vladet-yadernym-oruzhiem/