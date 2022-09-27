Эрдоган вновь заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Anadolu.

Эрдоган по итогам заседания кабмина в понедельник, 26 сентября, заявил, что Турция продолжает диалог с Россией и Украиной. Он поблагодарил своих коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского в вопросе достижения соглашения по обмену пленными.

"Турция выступает за организацию встречи президентов России и Украины и скорейшее прекращение войны", – подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции также отметил, что по "зерновому коридору" экспортировано уже более пяти миллионов тонн агропродукции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что российский президент Владимир Путин, возможно, хочет завершить войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989754-erdogan-vnov-zayavil-o-namerenii-organizovat-vstrechu-putina-i-zelenskogo/