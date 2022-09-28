США, Польша и Эстония призвали своих граждан покинуть Россию

Флаг России. Фото: Lev Vlasov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Представители власти сразу нескольких стран призвали своих сограждан, пребывающих в России, покинуть ее. Среди таковых – США, Польша и Эстония. Ранее с похожим обращением выступили болгарские власти.

На официальном сайте посольства США в России появилось заявление следующего характера.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам со вторым гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц со вторым гражданством на военную службу", – сообщило посольство в среду, отметив, что такая ситуация складывается на фоне мобилизации в стране.

В заявлении подчеркивается, что граждане США "не должны ездить в Россию", а те, кто проживает или путешествует по России, "должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок".

Эстонский МИД просит своих граждан воздержаться от поездок в Россию в связи с военными действиями и полностью избегать регионов, граничащих с Украиной. А тех, кто уже находится в РФ, ведомство призывает вернуться домой.

"Обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены", – говорится в обращении Министерства иностранных дел Эстонии.

Польский МИД советует своим гражданам отказаться от любых поездок в Россию из-за ее военных действий в отношении Украины, а также отнесения Польши к числу недружественных стран.

"Обращаем ваше внимание на приостановку прямого авиасообщения между Польшей и Россией и очень ограниченные возможности поездок в/из Польши, невозможность использования польских платежных карт, а также действия местных служб, такие как произвольные задержания и изъятие мобильных телефонов, и потенциальную невозможность выезда из России при наличии двойного гражданства", – обратилось польское дипведомство к своим согражданам.

Также граждан Польши предупредили, что в случае закрытия границ или чрезвычайных ситуаций их эвакуация может оказаться невозможной из-за низкого количества польского дипломатического персонала в России.

"Мы рекомендуем польским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, покинуть ее территорию наличными коммерческими и частными средствами", – говорится в заявлении польского МИДа.

Ранее с похожим обращением к своим соотечественникам выступили власти Болгарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990120-ssha-polsha-i-estoniya-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-rossiyu/