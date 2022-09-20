Эрдоган сообщил о возможном намерении Владимира Путина завершить войну в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS выразил мнение, что российский президент Владимир Путин, возможно, хочет завершить войну в Украине.

Такое мнение у Эрдогана сформировалось во время беседы с российским президентом в Узбекистане на минувшем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры. И он на самом деле показывает мне, что хочет покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как все происходит сейчас, довольно проблематично", - сказал он.

Перед саммитом ШОС турецкие СМИ предполагали, что Эрдоган вновь предложит Путину организовать переговоры с украинским лидером Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988635-erdogan-soobschil-o-vozmozhnom-namerenii-vladimira-putina-zavershit-voynu-v-ukraine/