Канада и Германия заявили о непризнании итогов референдумов России в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что не признают итоги референдумов, проведенных Россией на оккупированных территориях Украины.

"Так называемые референдумы, проведенные Россией в незаконно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, не имеют абсолютно никакой легитимности <...> Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных референдумов или попытку России незаконно аннексировать украинские территории", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

С таким же заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости со ссылкой на газету Neue Osnabruecker Zeitung.

"Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и будем продолжать поддерживать Украину с неослабевающей силой", - сказал Шольц.

Референдумы о вхождении самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины состоялись с 23 по 27 сентября. Пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что российское правительство готово к имплементации их итогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989989-kanada-i-germaniya-zayavili-o-nepriznanii-itogov-referendumov-rossii-v-ukraine/