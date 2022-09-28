FT: США требуют от стран ЕС быстрее предоставлять финансовую помощь Украине

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Соединенные Штаты призывают страны Евросоюза ускорить выделение средств и увеличить объем поддержки Украины, передает Financial Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Как сообщили источники издания, высокопоставленные чиновники в администрации Байдена выразили недовольство Брюсселем по поводу медленного выделения европейской помощи Киеву. Они призвали Брюссель создать "регулярный механизм" для оказания финансовой поддержки.

"Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам Украины быстрее предоставлять обещанную помощь, увеличить свои обязательства и отдать приоритет предоставления помощи в форме грантов, а не кредитов", – сказал один из источников FT, отмечая, что Белый дом часто контактирует с ЕК и странами ЕС по этому вопросу.

Другой представитель ЕС рассказал изданию, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и попросил отправлять Киеву около 3,5 млрд евро в месяц.

По данным FT, Вашингтон предоставил Украине экономическую помощь в размере 8,5 млрд долларов и запросил у Конгресса еще 4,5 млрд долларов в виде грантов. А ЕС выплатил один миллиард из девяти миллиардов евро, которые обязуется предоставить с мая.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что с января прошлого года США выделили Украине военную помощь в размере 13,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990026-ft-ssha-trebuyut-ot-stran-es-bystree-predostavlyat-finansovuyu-pomosch-ukraine/