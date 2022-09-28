Болгария призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну из-за "осложнившейся обстановки", передает РБК со ссылкой на заявление болгарского МИД.

В ведомстве гражданам Болгарии в России настоятельно порекомендовали "в срочном порядке покинуть страну". А если уехать пока не представляется возможным, то избегать массового скопления людей и оставаться особо бдительными.

Напомним, 21 сентября по всей России была объявлена частичная мобилизация. После чего большое количество россиян начало покидать страну и направляться в соседствующие страны. В Казахстан с того дня въехало примерно 98 тысяч российских граждан.

На этом фоне Литва решила усилить охрану государственной границы с Россией, а Финляндия заявила о намерении в скором времени построить ограждение на финско-российской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989944-bolgariya-prizvala-svoih-grazhdan-nemedlenno-pokinut-rossiyu/