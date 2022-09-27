Литва решила усилить охрану госграницы на фоне мобилизации в России

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Riccardo Savi/Getty Images

Государственный совет обороны Литвы во главе с президентом Гитанасом Науседой пришел к решению усилить охрану государственной границы с Россией на фоне частичной мобизилации, передает Delfi.

На заседании члены ГСО оценили текущую ситуацию в регионе как ухудшающуюся. При этом уровень военной угрозы в стране все еще остается на низком уровне.

Вследствие чего было решено усилить охрану государственной границы Литвы с Россией из-за частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. Было рекомендовано пересмотреть план заслона госграницы.

Государственный совет обороны Литвы также обсудил усиление мер по охране госграницы с Беларусью.

Ранее Литва закрыла въезд для российских туристов с шенгенскими визами. Также правительством страны рассматривался вопрос о запрете въезда для граждан Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989772-litva-reshila-usilit-ohranu-gosgranitsy-na-fone-mobilizatsii-v-rossii/