США в ближайшие дни объявят о реакции на референдумы России на территории Украины

Карин Жан-Пьер. Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о мерах в ответ на проведение Россией референдумов в Украине. Стенограмма мероприятия доступна на сайте Белого дома.

"Когда речь идет о фиктивном референдуме, о фиктивных голосованиях, которые мы наблюдаем в последние пару дней, мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказала Жан-Пьер.

Она сообщила, что ближайшие дни они объявят об ответных мерах в ответ на проведение Россией референдумов на оккупированных украинских территориях.

"Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергаем любые сфабрикованные результаты, о которых заявляет Россия. И в ближайшие дни вы услышите от нас больше информации по этому вопросу", - сказала пресс-секретарь.

Референдумы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались 23 сентября и завершатся 27 сентября. Власти самопровозглашенных республик признали референдум состоявшимся.

Байден, Шольц, Макрон и другие мировые лидеры осудили их проведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989708-ssha-v-blizhayshie-dni-obyavyat-o-reaktsii-na-referendumy-rossii-na-territorii-ukrainy/