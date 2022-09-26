Япония ввела санкции против организаций России, связанных с оборонной промышленностью

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело новые санкции против России. На этот раз меры затронули 21 российскую компанию, которые связаны с оборонной промышленностью, передает ТАСС.

Под японские санкции попали такие российские компании, как ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон", АО "Энергия", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и другие.

Помимо этого, запрещаются поставки товаров, которые используются в изготовлении химоружия. Меры вступят в силу с 3 октября.

Ранее о введении новых санкций сообщал глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

Недавно в конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 российских чиновников из-за войны в Украине. Список был предоставлен соратниками Навального.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989582-yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-organizatsiy-rossii-svyazannyh-s-oboronnoy-promyshlennostyu/